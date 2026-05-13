¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¡¡ÉÊ¼ÁÌäÂê¸øÉ½¤ÇÇä¤ê»¦Åþ
¡¡13Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢ÉÊ¼ÁÌäÂê¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Î³ô²Á¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ394±ß¡Ê13.9¡ó¡Ë°Â¤Î2435±ß¡£²ñ·×ÉÔÀµ¤ËÂ³¤¡¢À½ÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤êÇä¤ê¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï³°ÉôÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤¹¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÏÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²þÁ±¤òÂ¥¤¹¡ÖÆÃÊÌÃí°ÕÌÃÊÁ¡×¤ËºòÇ¯¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾å¾ì°Ý»ý¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£»³ÀÑ¤¹¤ëÌäÂê¤òÁ´¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢»Ô¾ì¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£