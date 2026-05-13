日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１３日、理事会を開き、終了後に島田慎二会長がオンラインで取材に応じた。１２日に報告された海外チームを国内に招聘（しょうへい）する際に相手国のバスケットボール協会（または連盟）に支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行われていた件について、「こうした事案の発生を許してしまったこと、重大かつ厳粛に受け止めている。ご迷惑したことを深くおわび申し上げます」と謝罪した。事案を受けて島田会長は月額報酬の１０％を３か月分返納、渡辺信治事務総長は同２か月分返納する。

２０２４年から２５年にかけて開催された日本代表国際強化試合のうち４件（３か国）について、当時担当していたＪＢＡの元職員（現在は退職）が遠征補助費として、出金した計１４００万円を、相手国に対して交付していない事実が判明。１４００万円の出金に際しては、記載内容の異なる覚書の作成、また、決裁者のサインデータの使用・加工などで元職員による不適切な経費申請処理がなされていた。元職員からＪＢＡに既に返金されている。