１３日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、今中高生に大人気という２組のお笑いコンビとトリオが登場。その中の１人が四国４県が言えず、スタジオをどよめかせた。

この日はジェラードンとネルソンズが出演。その中で、メンバーの妻たちが夫に直して欲しいことを訴えた。

その中でアタック西本の妻が「夫は知らないことが多すぎる」「小６か中１ぐらいの学力だと思う」と紹介。するとネルソンズの和田まんじゅうが「この間仙台にライブで言ったが（西本は）仙台が何県か分かってない。あと四国が言えない」と暴露した。

ということで、四国を答えるクイズが始まったが、西本はいきなり「山口！」と答え、スタジオはどよめき。西本は「宮城！対馬！与野！」などと謎の言葉を連呼。その後、再び「山口！」と言い出し、見かねた他の出演者が「みかんがおいしい！」などとヒントを出し「愛媛！」とようやく１県正解した。

続けて「かつおが美味しい」というヒントで「土佐！」と答えニアピンも、なかなか高知が出てこず。結局、うどんで「香川」、踊りで「徳島」は答えられたが、高知は出てこなかった。

すると、西本は悔し紛れで「和田だって、英語で曜日が言えない。あと１月から１２月まで言えない。オレは言える」と反撃していた。