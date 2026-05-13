LILY BROWN×Hearts2Heartsが魅せる♡煌めく新作サマーコレクション

伝統的なビジュー使いをモダンに再解釈した、LILY BROWNのハイエンドライン「L.B CANDY STOCK」から、2026 SUMMER COLLECTIONが登場♡スペシャルモデルには、グローバルな人気を集める「Hearts2Hearts」を起用し、きらめきあふれる最新ヴィジュアルを公開します。ワンピースからアクセサリーまで、夏気分を高めてくれる華やかなアイテムが勢ぞろい。先行予約は2026年5月14日（木）0:00よりスタートします。

ビジューが彩る夏の最新ルック

今回のコレクションでは、LILY BROWNらしいクラシカルなムードに、モダンで洗練された感性をプラス。繊細なビジューやレース、リボンディテールを取り入れたアイテムがラインアップされています。

注目は「[L.B CANDY STOCK]シャイニーワンピース」。価格は34,980円（税込）、カラーはPNK・MNT・BLK、サイズはFreeです。

動くたびにきらめく素材感が、サマーシーズンの主役スタイルを叶えてくれます。

また、「フロントリボンビジューワンピース」は29,920円（税込）、カラーはLBEG・GRY・BLK、サイズは0・1展開。上品なリボンデザインとビジュー装飾が大人フェミニンな印象を演出します。

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夏スタイルを彩る注目アイテム

トップスでは、「レースタンクトップ」8,910円（税込）、IVR・MNT・BLKの3色展開や、「ペプラムリボントップス」25,960円（税込）、WHT・BLU・BLK展開など、華やかさと着回し力を兼ね備えたアイテムが登場。

羽織りアイテムには、「クロップドビジューカーディガン」19,800円（税込）もラインアップ。OWHT・MNT・BLKのカラーで、夏の冷房対策にもぴったりです。

さらに、「カットワークビジューデニムパンツ」は39,600円（税込）。WHT・BLUの2色展開で、サイズは00・0・1。※00サイズはオンライン限定販売です。

カジュアルなデニムにビジューを施した、特別感たっぷりの一着となっています。

小物まで抜かりない華やかさ♡

足元には、「ビジュープラットフォームサンダル」29,920円（税込）が登場。LBEG・GRY・BLKの3色展開で、コーディネートを一気に華やかに仕上げてくれます。

アクセサリーには、「ビジューリボンパールピアス」5,940円（税込）、「ビジューリボンパールネックレス」6,930円（税込）をラインアップ。カラーはSLV・PNK・GRNで、夏らしいきらめきをプラスできます♪

バッグも充実しており、「FRUITビーズバッグ」は17,930円（税込）、ORG・BLU・BLK展開。「2WAYレースカバーバッグ」は17,930円（税込）で、IVR・LBLU（USAGI ONLINE限定）・BLKを用意しています。

さらに、「フルーツビジューTシャツ」9,900円（税込）、YEL・RED・BLU展開や、「フルーツモチーフニットカーディガン」16,940円（税込）、YEL・RED・NVY展開など、遊び心あふれるアイテムも見逃せません。

※すべて税込み価格

Hearts2Heartsと叶える特別な夏♡

今回の「L.B CANDY STOCK 26 SUMMER COLLECTION」は、クラシカルな魅力と今っぽさを絶妙に融合した、特別感たっぷりのラインアップ。

Hearts2Heartsが纏うことで、さらに洗練された世界観が広がります。華やかなビジューアイテムを取り入れて、自分らしく輝く夏スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡