ものまね・みかん「夢グループ」石田社長と“爆笑”コラボ 5年前から練習も“本人直伝”なまり指導に感激「おもろすぎる〜」
松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。「夢グループ」の石田重廣社長とのコラボ動画を公開し、爆笑必至のものまねに反響が集まっている。
【動画】「ソックリ笑える」「流石だわ」みかん×夢グループ・石田社長の“爆笑”コラボものまね
みかんは「夢グループの石田社長に こんな事やらせてしまった（笑）」と書き出し、石田社長本人と共演したぜいたくなものまねを披露。特徴的な石田社長の話し方やイントネーションを再現しながら「今日はどんな商品をご紹介するんですか？」と「夢グループ」のCMを熱演し、これに石田社長も隣で応じるというユーモアあふれる内容となっていた。
このものまねについて「実は5年前から社長のモノマネをちょくちょくやってたアタイ」と明かしつつも、「まだまだ似せないとダメダメだ」と謙虚にコメントしている。
撮影現場では、石田社長から直々になまり方やイントネーションを指導してもらったといい、「ものすご〜〜〜く優しくてめちゃくちゃ良い人 社長〜〜〜大〜〜〜〜〜好き」と、その人柄を絶賛していた。
2人のコラボに、コメント欄には「ソックリ笑える」「おもろすぎる〜」「夢の共演！」「社長の人の良さわかるー。かわええ！」「流石だわ」「笑うしかない！」などと、絶賛する声が集まっている。
【動画】「ソックリ笑える」「流石だわ」みかん×夢グループ・石田社長の“爆笑”コラボものまね
みかんは「夢グループの石田社長に こんな事やらせてしまった（笑）」と書き出し、石田社長本人と共演したぜいたくなものまねを披露。特徴的な石田社長の話し方やイントネーションを再現しながら「今日はどんな商品をご紹介するんですか？」と「夢グループ」のCMを熱演し、これに石田社長も隣で応じるというユーモアあふれる内容となっていた。
撮影現場では、石田社長から直々になまり方やイントネーションを指導してもらったといい、「ものすご〜〜〜く優しくてめちゃくちゃ良い人 社長〜〜〜大〜〜〜〜〜好き」と、その人柄を絶賛していた。
2人のコラボに、コメント欄には「ソックリ笑える」「おもろすぎる〜」「夢の共演！」「社長の人の良さわかるー。かわええ！」「流石だわ」「笑うしかない！」などと、絶賛する声が集まっている。