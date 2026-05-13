１３日の東京株式市場は朝方こそ日経平均は軟調なスタートとなったが、その後は大きく切り返し今月７日につけた史上最高値を更新した。また、ＴＯＰＩＸも２月２７日につけた最高値に肉薄している。



大引けの日経平均株価は前営業日比５２９円５４銭高の６万３２７２円１１銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２８億１８７万株、売買代金概算は１０兆４９０９億円。値上がり銘柄数は９２７、対して値下がり銘柄数は５９３、変わらずは５２銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の米国株市場で半導体関連株が大きく売られたことや原油市況の上昇を受け、朝方はやや売りに押される地合いだった。しかし、下値は堅く、売り一巡後は先物主導で切り返す展開に。半導体製造装置大手は売られたものの、半導体セクターの主力どころの中にはキオクシアを筆頭に買われる銘柄も多く、投資家のセンチメントを強気に誘導した。企業の決算発表が佳境入りとなるなか、好決算銘柄を中心に買い意欲は旺盛で、全体を押し上げている。国内長期金利の上昇も特段嫌気されるような地合いとはならなかった。業種別では３３業種中２６業種が上昇し、非鉄株や商社株への買いが目立つ。全体売買代金は５営業日連続で１０兆円を上回るなど、大活況相場が続いている。



個別では、売買代金断トツのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が急上昇、売買代金２位に入った古河電気工業＜5801＞も前日のストップ高を上回る値幅で続急騰。フジクラ＜5803＞も大商いで値を上げた。三井金属＜5706＞が大幅高、住友電気工業＜5802＞、イビデン＜4062＞なども物色人気を集めた。ソニーグループ＜6758＞が高く、三菱重工業＜7011＞も堅調。三菱商事＜8058＞も買われた。東京エネシス＜1945＞が値上がり率トップとなり、日本化薬＜4272＞、武蔵精密工業＜7220＞、オエノンホールディングス＜2533＞などがストップ高、オリンパス＜7733＞も急騰した。



半面、ＪＸ金属＜5016＞が安く、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞、東京エレクトロン＜8035＞など半導体製造装置関連が利食われた。日東紡績＜3110＞が急落、大崎電気工業＜6644＞が値下がり率トップに売り込まれ、川田テクノロジーズ＜3443＞も大幅に値を下げた。ニデック＜6594＞の下落も目立つ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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