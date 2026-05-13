◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(13日、ドジャー・スタジアム)

ジャイアンツとの4連戦、第2戦に臨み連敗を喫したドジャース。指揮官のデーブ・ロバーツ監督が試合後にチームの不調について言及しました。

この日、ドジャースは山本由伸投手が先発。1点のリードを守り切れず7回途中5失点で降板しました。ロバーツ監督はその山本投手について、「今夜は由伸が6回、そして7回にかけて少しスタミナ切れのように見えたんだ」と語りました。

それから山本投手が7回に1死1、3塁のピンチを招いて降板後、ブレイク・トライネン投手がスクイズを決められて追加点を許し、さらにタイムリーも浴びるなどリリーフ失敗。ロバーツ監督はその場面について「ブレイク(トライネン)は、相手にセーフティースクイズを決められた。あれは(打球を処理した)フレディ(フリーマン)にとってかなり難しいプレーだったと思う。もしクリーンに処理できていれば、本塁でアウトにできた可能性もあった。そしてカウント的に有利な状況を作れていたんだけど、残念ながら(タイムリー)ヒットを打たれてしまった」と振り返りました。

続けてスター軍団といえど好調ばかりではないとし「今はずっと接戦ばかりで余裕がない。そんな中で、毎晩ブルペンに完璧を求めるのは難しいよ。本当にそうなんだ。ブルペン陣が完璧じゃないといけないというプレッシャーを感じているかは分からないけど、もしそうなら、かなり苦しい状況だと思う。彼らはマウンドで何とか役割を果たそうとしているし、できる限りベストを尽くしているよ」と選手らの奮闘に理解を示しました。