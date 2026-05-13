オリンピック公式Instagramは5月13日に投稿を更新し、フィギュアスケート女子の坂本花織（26）が結婚を発表したことを紹介した。坂本は同日に地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席し、指導者転身への思いを語ったあと、会見の最後に5月5日に一般男性と入籍したことをサプライズで報告した。

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公開された写真では、白のセットアップ姿の坂本が、大きな花束を抱えて笑顔を見せている。背景にはシスメックスやスポンサーのロゴも写っており、長く第一線で活躍してきた坂本の節目らしい華やかな1枚になっている。投稿文では「先日結婚しました」「坂本花織さんがサプライズで発表」と紹介され、会見のラストで明かされたうれしい報告に祝福が広がっている。

【画像】大きな花束を抱えて笑顔を見せる坂本（画像はオリンピック公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「会見、最後の最後に驚きました！！ ご結婚おめでとうございます」「オリンピックではたくさんの感動をありがとう。花織ちゃんを観ていると明るい気持ちになれるよ！」「おめでとう。オリンピックと世界選手権の演技は忘れられない！」「めっちゃ～嬉しいです。末永くお幸せになって下さい」といった祝福と感謝の声が寄せられている。