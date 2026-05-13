さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの


【画像で見る】やっぱりご飯に合う定番汁物「ちくわとわかめのみそ汁」

下処理や加熱をしなくてもすぐに使えて、魚のたんぱく質がとれる便利なちくわ。汁物に使えばちくわのうまみが染み出て、深みのある味わいに！今回はちくわを使った、ほっとするみそ汁のレシピのご紹介です。

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■ちくわとわかめのみそ汁

さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの

「ちくわとわかめのみそ汁」


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・カットわかめ ...小さじ1強(約1g)

・だし汁 ...1と1/2カップ

・みそ

【作り方】

1. ちくわは薄い輪切りにする。

2. 鍋にだし汁を入れて中火にかける。煮立ったら[1]、カットわかめを入れてさっと煮て、みそ小さじ2を溶き入れる。

(1人分52kcal/塩分1.6g　レシピ考案／市瀬悦子)

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みそ汁の具材の中でも人気のちくわとわかめ。疲れた一日にほっこりとした気持ちになれそうです。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／邑口京一郎　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。