さっと作れてうまみしっかり「ちくわとわかめのみそ汁」
【画像で見る】やっぱりご飯に合う定番汁物「ちくわとわかめのみそ汁」
下処理や加熱をしなくてもすぐに使えて、魚のたんぱく質がとれる便利なちくわ。汁物に使えばちくわのうまみが染み出て、深みのある味わいに！今回はちくわを使った、ほっとするみそ汁のレシピのご紹介です。
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■ちくわとわかめのみそ汁
さっと煮るだけでOKの超簡単汁もの
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・カットわかめ ...小さじ1強(約1g)
・みそ
【作り方】
1. ちくわは薄い輪切りにする。
2. 鍋にだし汁を入れて中火にかける。煮立ったら[1]、カットわかめを入れてさっと煮て、みそ小さじ2を溶き入れる。
(1人分52kcal/塩分1.6g レシピ考案／市瀬悦子)
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みそ汁の具材の中でも人気のちくわとわかめ。疲れた一日にほっこりとした気持ちになれそうです。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。