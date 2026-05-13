TXT¥á¥ó¥Ðー¤Î¿²´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¡ªÌµËÉÈ÷¤Ê¤ªÃë¿²¥¿¥¤¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÎÌ¸ø³«¤µ¤ìÂçÈ¿¶Á¡õ°µÅÝÅª¤ËµïÌ²¤ê¤¬Â¿¤¤¿ÍÊª¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð

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TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¡£8th Mini Album¡Ø7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖStick With You¡×¤Ç¤Î³èÆ°´ü´ÖÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
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