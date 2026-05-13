東海カーボン <5301> [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の61.8億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の240億円→260億円(前期は263億円)に8.3％上方修正し、減益率が8.8％減→1.2％減に縮小する見通しとなった。

ただ、1-6月期(上期)の同利益を従来予想の111億円→95億円(前年同期は138億円)に14.4％下方修正し、減益率が20.0％減→31.5％減に拡大する見通しとなった。



業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の15円→20円に大幅増額し、下期配当も従来計画の15円→20円に増額修正した。年間配当は40円(前期は30円)となる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.7％→7.8％に悪化した。



株探ニュース