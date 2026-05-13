[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1396銘柄・下落1223銘柄（東証終値比）
5月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2716銘柄。東証終値比で上昇は1396銘柄、下落は1223銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは114銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7531> 清和中央ＨＤ 1500 +1500（ +INF%）
2位 <8912> エリアクエス 233 +46（ +24.6%）
3位 <4415> ブロードＥ 1360 +225（ +19.8%）
4位 <3422> Ｊ－ＭＡＸ 496.9 +76.9（ +18.3%）
5位 <3896> 阿波製紙 514 +75（ +17.1%）
6位 <6339> 新東工 1160 +168（ +16.9%）
7位 <7822> 永大産業 260 +32（ +14.0%）
8位 <5757> ＣＫサンエツ 4799.5 +569.5（ +13.5%）
9位 <4246> ＤＮＣ 1010 +114（ +12.7%）
10位 <9519> レノバ 1375 +155（ +12.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2330> フォーサイド 82.1 -23.9（ -22.5%）
2位 <4316> ビーマップ 176 -51（ -22.5%）
3位 <4449> ギフティ 980 -230（ -19.0%）
4位 <268A> リガクＨＤ 2321 -504（ -17.8%）
5位 <4478> フリー 2000 -355（ -15.1%）
6位 <4847> インテリＷ 919.9 -160.1（ -14.8%）
7位 <5706> 三井金属 46800 -8100（ -14.8%）
8位 <2980> ＳＲＥＨＤ 3400.5 -524.5（ -13.4%）
9位 <332A> ミーク 1390 -188（ -11.9%）
10位 <2195> アミタＨＤ 410.1 -51.9（ -11.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19250 +1435（ +8.1%）
2位 <4751> サイバー 1350 +93.0（ +7.4%）
3位 <7735> スクリン 11851 +636（ +5.7%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1720 +70.0（ +4.2%）
5位 <5401> 日本製鉄 582 +22.6（ +4.0%）
6位 <6472> ＮＴＮ 497 +17.6（ +3.7%）
7位 <9984> ＳＢＧ 6215 +203（ +3.4%）
8位 <9147> ＮＸＨＤ 4500 +137（ +3.1%）
9位 <9007> 小田急 1600 +39.0（ +2.5%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2395 +44.5（ +1.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 46800 -8100（ -14.8%）
2位 <9008> 京王 703 -48.9（ -6.5%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 10000 -655（ -6.1%）
4位 <5711> 三菱マ 5800 -300（ -4.9%）
5位 <2768> 双日 5635 -291（ -4.9%）
6位 <8804> 東建物 3410 -164.0（ -4.6%）
7位 <1925> 大和ハウス 4598 -179（ -3.7%）
8位 <4042> 東ソー 2680 -88.5（ -3.2%）
9位 <6645> オムロン 6100 -172（ -2.7%）
10位 <7912> 大日印 3201 -63.0（ -1.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7531> 清和中央ＨＤ 1500 +1500（ +INF%）
2位 <8912> エリアクエス 233 +46（ +24.6%）
3位 <4415> ブロードＥ 1360 +225（ +19.8%）
4位 <3422> Ｊ－ＭＡＸ 496.9 +76.9（ +18.3%）
5位 <3896> 阿波製紙 514 +75（ +17.1%）
6位 <6339> 新東工 1160 +168（ +16.9%）
7位 <7822> 永大産業 260 +32（ +14.0%）
8位 <5757> ＣＫサンエツ 4799.5 +569.5（ +13.5%）
9位 <4246> ＤＮＣ 1010 +114（ +12.7%）
10位 <9519> レノバ 1375 +155（ +12.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2330> フォーサイド 82.1 -23.9（ -22.5%）
2位 <4316> ビーマップ 176 -51（ -22.5%）
3位 <4449> ギフティ 980 -230（ -19.0%）
4位 <268A> リガクＨＤ 2321 -504（ -17.8%）
5位 <4478> フリー 2000 -355（ -15.1%）
6位 <4847> インテリＷ 919.9 -160.1（ -14.8%）
7位 <5706> 三井金属 46800 -8100（ -14.8%）
8位 <2980> ＳＲＥＨＤ 3400.5 -524.5（ -13.4%）
9位 <332A> ミーク 1390 -188（ -11.9%）
10位 <2195> アミタＨＤ 410.1 -51.9（ -11.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 19250 +1435（ +8.1%）
2位 <4751> サイバー 1350 +93.0（ +7.4%）
3位 <7735> スクリン 11851 +636（ +5.7%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1720 +70.0（ +4.2%）
5位 <5401> 日本製鉄 582 +22.6（ +4.0%）
6位 <6472> ＮＴＮ 497 +17.6（ +3.7%）
7位 <9984> ＳＢＧ 6215 +203（ +3.4%）
8位 <9147> ＮＸＨＤ 4500 +137（ +3.1%）
9位 <9007> 小田急 1600 +39.0（ +2.5%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2395 +44.5（ +1.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 46800 -8100（ -14.8%）
2位 <9008> 京王 703 -48.9（ -6.5%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 10000 -655（ -6.1%）
4位 <5711> 三菱マ 5800 -300（ -4.9%）
5位 <2768> 双日 5635 -291（ -4.9%）
6位 <8804> 東建物 3410 -164.0（ -4.6%）
7位 <1925> 大和ハウス 4598 -179（ -3.7%）
8位 <4042> 東ソー 2680 -88.5（ -3.2%）
9位 <6645> オムロン 6100 -172（ -2.7%）
10位 <7912> 大日印 3201 -63.0（ -1.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース