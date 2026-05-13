　5月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2716銘柄。東証終値比で上昇は1396銘柄、下落は1223銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは114銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7531>　清和中央ＨＤ　　　 1500　 +1500（　+INF%）
2位 <8912>　エリアクエス　　　　233　　 +46（ +24.6%）
3位 <4415>　ブロードＥ　　　　 1360　　+225（ +19.8%）
4位 <3422>　Ｊ－ＭＡＸ　　　　496.9　 +76.9（ +18.3%）
5位 <3896>　阿波製紙　　　　　　514　　 +75（ +17.1%）
6位 <6339>　新東工　　　　　　 1160　　+168（ +16.9%）
7位 <7822>　永大産業　　　　　　260　　 +32（ +14.0%）
8位 <5757>　ＣＫサンエツ　　 4799.5　+569.5（ +13.5%）
9位 <4246>　ＤＮＣ　　　　　　 1010　　+114（ +12.7%）
10位 <9519>　レノバ　　　　　　 1375　　+155（ +12.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2330>　フォーサイド　　　 82.1　 -23.9（ -22.5%）
2位 <4316>　ビーマップ　　　　　176　　 -51（ -22.5%）
3位 <4449>　ギフティ　　　　　　980　　-230（ -19.0%）
4位 <268A>　リガクＨＤ　　　　 2321　　-504（ -17.8%）
5位 <4478>　フリー　　　　　　 2000　　-355（ -15.1%）
6位 <4847>　インテリＷ　　　　919.9　-160.1（ -14.8%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　46800　 -8100（ -14.8%）
8位 <2980>　ＳＲＥＨＤ　　　 3400.5　-524.5（ -13.4%）
9位 <332A>　ミーク　　　　　　 1390　　-188（ -11.9%）
10位 <2195>　アミタＨＤ　　　　410.1　 -51.9（ -11.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　19250　 +1435（　+8.1%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1350　 +93.0（　+7.4%）
3位 <7735>　スクリン　　　　　11851　　+636（　+5.7%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 1720　 +70.0（　+4.2%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　　582　 +22.6（　+4.0%）
6位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　497　 +17.6（　+3.7%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 6215　　+203（　+3.4%）
8位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 4500　　+137（　+3.1%）
9位 <9007>　小田急　　　　　　 1600　 +39.0（　+2.5%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2395　 +44.5（　+1.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　46800　 -8100（ -14.8%）
2位 <9008>　京王　　　　　　　　703　 -48.9（　-6.5%）
3位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　10000　　-655（　-6.1%）
4位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5800　　-300（　-4.9%）
5位 <2768>　双日　　　　　　　 5635　　-291（　-4.9%）
6位 <8804>　東建物　　　　　　 3410　-164.0（　-4.6%）
7位 <1925>　大和ハウス　　　　 4598　　-179（　-3.7%）
8位 <4042>　東ソー　　　　　　 2680　 -88.5（　-3.2%）
9位 <6645>　オムロン　　　　　 6100　　-172（　-2.7%）
10位 <7912>　大日印　　　　　　 3201　 -63.0（　-1.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース