13日午後、近畿各地で急な雷雨が発生しています。

【写真を見る】近畿各地でゲリラ雷雨 京都や神戸で激しい大粒の雨…Xでも「雹（ひょう）がやばい」など投稿相次ぐ 14日（木）昼前から夜遅くにかけて局地的に雷雲が発達か

午後1時半ごろに撮影された京都・中京区の様子を見ると…

激しく降る大粒の雨で地面が霞んで見えます。

また、神戸市内の定点カメラでは午後2時すぎ、大きな水しぶきをあげながら道路を走るトラックなどが見られました。

「雹（ひょう）がやばい」「凄まじい雷」天気急変に驚き

Xでも、各地で「雹（ひょう）がやばい」「凄まじい雷」など、天気の急変に驚く投稿が相次いでいます。

気象庁によりますと、14日かけて近畿地方の上空およそ5500メートルに、氷点下15度以下の寒気が流れ込む影響で、近畿地方では13日(水)夜遅くにかけて大気の状態が不安定となる見込みだということです。また、14日昼前から夜遅くにかけては、日本の東から暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するということです。



気象庁は、近畿地方において、ひょうが降ることや落雷、突風に注意するよう呼びかけています。また、農作物の管理についても注意を促しています。