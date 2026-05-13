【巨人】福井では５連勝中 中畑清、阿部慎之助、坂本勇人らが本塁打…則本昂大が移籍後初勝利目指す
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１３日・福井）
巨人は１３日、福井のセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）で広島戦に臨む。前夜は岐阜での同カードで佐々木のサヨナラ２ランで劇的勝利。この日は則本が移籍後初勝利を目指して先発する。
巨人は福井では１９８５年から５連勝中。前回２年前の２４年は、先発・堀田が好投して丸が代打２ランを放った。福井での過去５試合のスタメンは以下の通り。
◇福井での８５年以降の巨人戦
◇巨人６―０ヤクルト（１９８５年６月１３日）
［勝］斎藤［敗］ビーン
［本］中畑（巨）
巨人スタメン
（左）松本
（二）岡崎
（中）クロマティ
（三）原
（一）中畑
（右）駒田
（捕）山倉
（遊）川相
（投）斎藤
◇巨人６―５横浜（２００９年９月２日）
［勝］豊田［敗］真田
［本］内藤（横）谷、阿部、坂本（以上巨）
巨人スタメン
（遊）坂本
（中）松本
（三）小笠原
（左）ラミレス
（一）亀井
（右）谷
（捕）阿部
（二）古城
（投）東野
◇巨人３―０横浜（１１年８月３０日）
［勝］内海［敗］高崎Ｓ久保
巨人スタメン
（二）藤村
（一）亀井
（中）長野
（右）高橋由
（遊）坂本
（捕）阿部
（左）ラミレス
（三）古城
（投）内海
◇巨人５―２ヤクルト（１６年８月３０日）
［勝］菅野［敗］杉浦Ｓ沢村
巨人スタメン
（右）長野
（中）重信
（遊）坂本
（一）阿部
（三）村田
（左）ギャレット
（二）クルーズ
（捕）小林誠
（投）菅野
◇巨人４―０ＤｅＮＡ（２４年５月１６日）
［勝］堀田［敗］石田健
［本］丸（巨）
巨人スタメン
（右）萩尾
（中）オコエ
（二）吉川
（一）岡本和
（三）坂本
（左）長野
（捕）岸田
（遊）門脇
（投）堀田
※球場はすべて福井県営