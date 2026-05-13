笑顔を見せる則本昂大（カメラ・宮崎　亮太）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―広島（１３日・福井）

　巨人は１３日、福井のセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）で広島戦に臨む。前夜は岐阜での同カードで佐々木のサヨナラ２ランで劇的勝利。この日は則本が移籍後初勝利を目指して先発する。

　巨人は福井では１９８５年から５連勝中。前回２年前の２４年は、先発・堀田が好投して丸が代打２ランを放った。福井での過去５試合のスタメンは以下の通り。

◇福井での８５年以降の巨人戦

◇巨人６―０ヤクルト（１９８５年６月１３日）

［勝］斎藤［敗］ビーン

［本］中畑（巨）

巨人スタメン

（左）松本

（二）岡崎

（中）クロマティ

（三）原

（一）中畑

（右）駒田

（捕）山倉

（遊）川相

（投）斎藤

◇巨人６―５横浜（２００９年９月２日）

［勝］豊田［敗］真田

［本］内藤（横）谷、阿部、坂本（以上巨）

巨人スタメン

（遊）坂本

（中）松本

（三）小笠原

（左）ラミレス

（一）亀井

（右）谷

（捕）阿部

（二）古城

（投）東野

◇巨人３―０横浜（１１年８月３０日）

［勝］内海［敗］高崎Ｓ久保

巨人スタメン

（二）藤村

（一）亀井

（中）長野

（右）高橋由

（遊）坂本

（捕）阿部

（左）ラミレス

（三）古城

（投）内海

◇巨人５―２ヤクルト（１６年８月３０日）

［勝］菅野［敗］杉浦Ｓ沢村

巨人スタメン

（右）長野

（中）重信

（遊）坂本

（一）阿部

（三）村田

（左）ギャレット

（二）クルーズ

（捕）小林誠

（投）菅野

◇巨人４―０ＤｅＮＡ（２４年５月１６日）

［勝］堀田［敗］石田健

［本］丸（巨）

巨人スタメン

（右）萩尾

（中）オコエ

（二）吉川

（一）岡本和

（三）坂本

（左）長野

（捕）岸田

（遊）門脇

（投）堀田

※球場はすべて福井県営