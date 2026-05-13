女優・菊池桃子が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで米国の世界有数のパワースポットを訪れたことを報告した。



【写真】澄み切った青空とまぶしすぎる58歳 マジで永遠のアイドル

心が洗われるような澄み切った空と広大な大地をバックに、やわらかな笑みを浮かべる菊池。「まさかセドナに来られるなんて。 大人になってから、 自然と触れ合う時間に 深く心を動かされるようになりました。」と記し、絶景を堪能したことを明かした。



別の投稿では旅の経緯も説明。「アメリカへは長めの日程で、サンディエゴの景色も満喫しました。 サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でしたが途中の1日、現地のお姉さんのように明るく素敵な女性がサンディエゴ散策に連れて行ってくれたのです。」と楽しい時間を過ごしたことをうかがわせる。



ハッシュタグには「#PrivateTime」とあり、セドナやサンディエゴ、アリゾナ、コロナドなどの文字も添えられている。ファンからは「青い空と海、そして桃子さんの笑顔が眩しいです」「羨ましいー」「最高です」「大人の旅」などのコメントが届いていた。



菊池は1968年生まれ、東京都出身。84年に映画「パンツの穴」でデビュー。同時に歌手デビューも果たした。プロゴルファーと結婚し、96年に長男、2001年に長女を出産も12年に離婚を発表。19年に当時、官僚だった新原浩朗氏と再婚した。戸板女子短期大の客員教授も務めるほか、現在は講演活動も精力的に行っている。



（よろず～ニュース編集部）