タッカー船長ファンの皆様お待ちかね。

海にはサメ、船上にはサイコパス殺人鬼という二重の脅威を描く異色サメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が現在公開中。撮影中の様子を写したメイキング写真が到着した。

女性たちをサメに喰わせるスナッフフィルムの撮影にご執心のサイコパス殺人鬼・タッカー船長と、彼に誘拐された孤高のサーファー・ゼファーとの死闘を描く本作。メイキング写真は、タッカー船長役のジェイ・コートニーとゼファー役のハッシー・ハリソンの仲睦まじい様子や、ゼファーと距離を縮めるモーゼズ役のジョシュ・ヒーストンとのキメキメショットのほか、劇中で大変印象的な“タッカー船長のダンスシーンを切り取ったものも。監督のショーン・バーンはこのシーンについて、『羊たちの沈黙』や『卒業白書』のダンスシーンがインスピレーションになったとインタビューで答えている。（記事はこちら）

『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』公開中

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