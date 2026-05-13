結婚1年・岡田結実、“初めての母の日”にプロポーズ秘話を公開 巨大なバラの花束＆夫の“天才すぎる”サプライズに反響
タレントの岡田結実（26）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。母の日にあわせて、夫からプロポーズされた日の思い出写真を公開し、反響を呼んでいる 。
【写真】「なんてでっかい薔薇の花束」プロポーズで贈られた大きなバラの花束を抱いた岡田結実
岡田は「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、大きな赤いバラの花束を抱えた幸せいっぱいのショットを投稿。結婚・出産を経て初めて迎えた母の日について、「今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました」と心境を明かした。
さらに、サプライズが苦手ながらも一生懸命準備してくれた夫について、「バラの花束とかプロポーズの時にもらえたら嬉しいよね〜って付き合ってる時に1回だけ言ったのを覚えててくれて本当に天才!!!」と絶賛。「プロポーズされる30分前まで大爆睡してたのも私らしい」と、岡田らしい飾らないエピソードも披露している。
また、ケーキのプレートで、名前を夫が「んぽちゃむ」にしていたことも明かし、「プロポーズのプレート本名書かないのは流石すぎるよね〜」とユーモアたっぷりにつづっていた。
コメント欄には「なんだか、すごい感動する!!!」「Happy FIRST Mother’s Day」「いい旦那さんですね」「素敵すぎる」「なんてでっかい薔薇の花束」「お幸せに」といった声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月に第1子を出産したことを発表した。
【写真】「なんてでっかい薔薇の花束」プロポーズで贈られた大きなバラの花束を抱いた岡田結実
岡田は「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、大きな赤いバラの花束を抱えた幸せいっぱいのショットを投稿。結婚・出産を経て初めて迎えた母の日について、「今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました」と心境を明かした。
また、ケーキのプレートで、名前を夫が「んぽちゃむ」にしていたことも明かし、「プロポーズのプレート本名書かないのは流石すぎるよね〜」とユーモアたっぷりにつづっていた。
コメント欄には「なんだか、すごい感動する!!!」「Happy FIRST Mother’s Day」「いい旦那さんですね」「素敵すぎる」「なんてでっかい薔薇の花束」「お幸せに」といった声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月に第1子を出産したことを発表した。