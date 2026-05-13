「ファーム中地区・巨人２−４ＤｅＮＡ」（１３日、Ｇタウン）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が約１カ月ぶりに先発し、４回を５安打２失点（自責点は１）で３奪三振１四球だった。６７球を投じてストライクは４１球、ボールは２６球。ストライク率は６１・２％だった。

初回先頭の萩尾に中前打を許したが、皆川は投ゴロ併殺。小浜は１５０キロ超の直球を５球続けて、フルカウントから１３７キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。

１−０の二回は先頭の藤井に左翼線二塁打を浴び、１死三塁から浅野の三ゴロの間に同点を許した。三回は山瀬を２球連続の直球で追い込み、最後は１５４キロの外角直球で見逃し三振に仕留めた。２死後には萩尾をストレートの四球で歩かせる場面もあったが、きっちり後続を断った。

四回は先頭の小浜に右前打を許し、二盗の際に捕手の悪送球が絡んで無死三塁とし、藤井にカットボールをバットの先で左前に落とされて２点目を失った。

今季の藤浪は、１軍では３月１１日・広島戦で３回２／３を５安打４失点（自責２）、２四球。５日の中日戦も２回１失点、５四死球と不本意な投球が続き、３月１６日から２軍に合流していた。

４月９日に日産自動車との練習試合に先発し、６回無安打無失点で２四球。「内容と自分の感触が良かった」と手応えを口にしたが、指のケガで約１カ月登板がなかった。８日のハヤテ戦で実戦復帰して中継ぎで１回無安打無失点だった。