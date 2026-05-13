横浜FCが新チームバスをお披露目！ ３列シートなど充実の設備。山田康太も「コンディションに配慮していただいた設計」を喜ぶ
横浜FCの新チームバスが、５月13日にお披露目された。
クラブのオフィシャルパートナーである株式会社「旅友」により、ブラックと水色の２台が提供された。前者はチームの移動、後者はアカデミーやスタジアムイベントなどで使用される。
チームの遠征などで使われるブラックの一台は、選手やスタッフが快適に過ごせる３列シートで、Wifiや電源も完備されている。
お披露目会に出席した細井響は「この素晴らしいバスに乗って、自分たちが会場に向かえるのは嬉しく思います」とコメント。山田康太は「外装のカッコ良さはもちろん、内装はシートが独立しているので、選手のコンディションにも配慮していただいた設計を有難く思います」と喜んだ。
「旅友」の中村宣弘代表取締役は「このラッピングバスは、単なる移動手段ではなく、人と人、地域と未来をつなぐ走るシンボル。共に手をつなぎ、持続可能な世の中を作っていく、その思いをこの２台に込めました」と語る。
そして須藤大輔監督は「このバスに恥じないよう、しっかりと試合ではパフォーマンスできるように、今後も精進していきたい」と意気込んだ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像14枚】内装はどんな感じ？ 横浜FCの新チームバスがお披露目！
クラブのオフィシャルパートナーである株式会社「旅友」により、ブラックと水色の２台が提供された。前者はチームの移動、後者はアカデミーやスタジアムイベントなどで使用される。
チームの遠征などで使われるブラックの一台は、選手やスタッフが快適に過ごせる３列シートで、Wifiや電源も完備されている。
お披露目会に出席した細井響は「この素晴らしいバスに乗って、自分たちが会場に向かえるのは嬉しく思います」とコメント。山田康太は「外装のカッコ良さはもちろん、内装はシートが独立しているので、選手のコンディションにも配慮していただいた設計を有難く思います」と喜んだ。
「旅友」の中村宣弘代表取締役は「このラッピングバスは、単なる移動手段ではなく、人と人、地域と未来をつなぐ走るシンボル。共に手をつなぎ、持続可能な世の中を作っていく、その思いをこの２台に込めました」と語る。
そして須藤大輔監督は「このバスに恥じないよう、しっかりと試合ではパフォーマンスできるように、今後も精進していきたい」と意気込んだ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像14枚】内装はどんな感じ？ 横浜FCの新チームバスがお披露目！