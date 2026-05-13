アメリカのトランプ大統領は日本時間の13日夜、中国の首都・北京に到着します。14日、習近平国家主席と会談を行う予定です。

トランプ大統領は現地時間12日、大統領専用機・エアフォースワンに乗り込み、中国に向けて出発しました。ルビオ国務長官やヘグセス国防長官ら政権幹部も同行しています。

トランプ大統領はSNSで「私は習近平国家主席に中国を『開放』するよう要請するつもりだ」と投稿し、首脳会談で中国の市場の開放を求める考えを強調しました。

トランプ氏は、今回の会談で、11月の中間選挙に向けて国内向けに、経済面での成果をアピールしたい考えで、今回の訪問にはテスラのイーロン・マスク氏やアップルのティム・クック氏など、アメリカ企業17社のトップらが同行しています。これに加えて半導体メーカー「エヌビディア」のフアンCEOが同行することが明らかになりました。

首脳会談では台湾問題やイラン情勢なども議論される見通しです。ある中国共産党の関係者は、「最大のテーマは台湾問題であり、トランプ大統領から台湾独立への反対を引き出したい」と指摘しています。トランプ大統領はイランをめぐり習主席の支援を求めない考えを示しましたが、戦闘終結に向けどのような議論が行われるかも焦点となっています。