国民的女優だった“亡き母”の墓前へ…父は元巨人投手、韓国インフルエンサーが結婚式目前の近況公開

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚式を前に母親の墓参りをしたことを明かした。

チェ・ジュンヒは5月13日、自身のインスタグラムのストーリーズに「式の前に、もちろんママにも会ってきたので、みんな心配しないでください」とコメントし、韓国の国民的女優として愛された故チェ・ジンシルさんの墓所を訪れた写真を公開した。

【写真】チェ・ジュンヒ、“亡き母”の墓所を訪問

公開された写真には、チェ・ジュンヒがチェ・ジンシルさんが眠る墓所を訪れた様子が収められている。

チェ・ジュンヒは以前から、11歳年上の婚約者がいつも一緒に母親の墓参りに行ってくれることを明かしており、深い愛情を見せていた。結婚式を3日後に控えた今、すでにこの世を去った母親に、結婚後の人生について報告してきたものとみられる。

チェ・ジンシルさんの写真の隣に立ったチェ・ジュンヒは、まるで母親をそのまま映したかのような顔立ちを披露。大きな目や高い鼻、はっきりとした口元など、母親そっくりのビジュアルが視線を集めた。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）チェ・ジンシルさんの墓所を訪れたチェ・ジュンヒ

また、心配するファンに対して「母親のお墓参りに行ってきた」と伝え、安心させる姿も見せた。

特にチェ・ジュンヒは、結婚を前に自身の1歳の誕生日祝い（トルチャンチ）の映像を公開し、母親と叔父である故チェ・ジニョンさんが結婚式に出席できないことへの寂しさを吐露していた。

2人の空席は、兄のチェ・ファンヒが埋めるものとみられている。

なお、チェ・ジュンヒは5月16日、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。