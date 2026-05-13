19歳の俳優・南琴奈、フレッシュな水着姿を披露 写真集を発売 水面に浮いたショットも披露
『ミーツ・ザ・ワールド』『終点のあの子』『夜勤事件』『90 メートル』などに出演する俳優の南琴奈（19）が、写真集『水光 南琴奈』を小学館から発売することが13日発表された。
【写真複数】19歳の注目俳優！水面に浮かぶ水着ショットを披露した南琴奈
撮影はファースト写真集から約6年間にわたった。彼女を撮り続けてきた写真家・松岡一哲氏と長年の信頼関係があるからこそ捉えられた飾らない素顔と、今この瞬間の輝きを収めた一冊となっている。
撮影地は、微笑みの国・タイ。夏を感じるビーチやホテルで見せるリラックスした表情は、まるで親しい友人と旅をしているような、等身大の姿が収められている。
さらに、この6年間の歩みをフラッシュバックするようなエモーショナルな演出もある。公開されたカットでは水着のショットも収められている。ページをめくるたび、特別な時間が流れだす、唯一無二の一冊となっている。
南は2006年6月20日生まれ、埼玉県出身。2020年、Mr.Children「Documentary film」のMVに出演した。
【写真複数】19歳の注目俳優！水面に浮かぶ水着ショットを披露した南琴奈
撮影はファースト写真集から約6年間にわたった。彼女を撮り続けてきた写真家・松岡一哲氏と長年の信頼関係があるからこそ捉えられた飾らない素顔と、今この瞬間の輝きを収めた一冊となっている。
撮影地は、微笑みの国・タイ。夏を感じるビーチやホテルで見せるリラックスした表情は、まるで親しい友人と旅をしているような、等身大の姿が収められている。
さらに、この6年間の歩みをフラッシュバックするようなエモーショナルな演出もある。公開されたカットでは水着のショットも収められている。ページをめくるたび、特別な時間が流れだす、唯一無二の一冊となっている。
南は2006年6月20日生まれ、埼玉県出身。2020年、Mr.Children「Documentary film」のMVに出演した。