俳優・本木雅弘を写真家・中村一弘が撮影した『awai 刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）が6月12日（金）に発売される。

【画像】写真家・中村一弘が30年ぶりに撮り下ろす俳優・本木雅弘

撮影は東京と京都、ロンドンで行われ、プライベートな写真と断片的に内なる世界を語る本木本人の言葉が綴られた。20代のころ中村や仲間たちと旅をし、大きな影響を受けた地インドで当時撮影された写真も収録。

撮影は6月19日（金）より全国公開される主演映画『黒牢城』制作の合間を縫って行われた。京都での映画撮影オフタイムの様子、還暦当日、東京の自宅で朝を迎えた姿、ロンドンでの独り時間など、長年の友人である写真家・中村一弘が再会を機に30年ぶりに撮り下ろすプライベートな写真の数々と、断片的に内なる世界を語る本木の言葉が重なったアートブック。還暦という人生の節目を迎え、本木の人生という旅の現在地とは―。

時を巡り、心を巡る― 変わらない姿と変わり続ける思索、見えるものと見えない心の往還、虚と実の 狭間に漂う魅力。目に見えない物事の気配や あわい に光を見いだすことが創造の 鍵 となる

本木雅弘は「『また撮らせてもらえないか』という友人の誘いに乗り、還暦前後を漂った時間が記念の形になりました。現代では還暦なんて、まだまだヒヨッコの部類です。この歳で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、自己を顧みる良い機会にもなりました。SNSをやらない自分なりに皆さんとの交信と思い、これまでの様々な感謝を込めてお届けいたします。」とコメント。

中村一弘は「時折垣間見える『本木雅弘』と『内田雅弘』のあわい――そのわずかな揺らぎのような瞬間を、静かに写し留めた写真集です。時間の層が重なり合う中で立ち上がる表情や気配、見る者自身の記憶や時間感覚にも優しく触れていく構成となっています。これまでの歩みを振り返ると同時に、これからの人生へと思いを巡らせていただける一冊です。」とコメントした。

本写真集の発売を記念して、今年3月にオープンした本とアートを横断する新たな拠点「NONLECTURE books/arts」にて写真展を開催。写真展の前日6月10日（水）には本写真集を刊行を記念してスペシャルイベントを開催予定。同店で購入のお客様から抽選で、6月17日（水）に開催される本木によるブックサイニングイベントに参加できる。

■著者紹介本木雅弘役者、埼玉県生まれ、独自の存在感を放ち、映像、広告で活躍。自ら発案の映画「おくりびと」（08）は米アカデミー外国語映画賞を受賞。他に「シコふんじゃった」（92）「双生児」（99）「永い言い訳」（16）「坂の上の雲」（NHK）などがある。「黒牢城」（26）はカンヌ映画祭プレミアに出品。

中村一弘Photographer。京都市生まれ。1993年よりフリーランスとして独立。広告、カタログ、雑誌、ミュージックビデオなど幅広い分野で活動。ファッションおよびポートレートを中心に、近年は女性モデルや俳優の撮影を多く手がけている。これまでに「水」「小さな君」などの作品展を開催し、写真集も出版。日本広告主協会賞金賞をはじめとする受賞歴を持つ。

ⒸKazuhiro Nakamura

（文＝リアルサウンド ブック編集部）