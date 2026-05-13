◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第１節４回戦 関大２―１近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

雨天順延で持ち越しとなっていた勝ち点３同士の第１節４回戦が１３日に行われ、関大が近大を下し２勝１敗１分けで勝ち点を４として、優勝へ前進した。

関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年＝金沢）と近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）のドラフト上位候補の投げ合いとなったが、関大が１点差で勝利した。

値千金の一打を放ったのは途中出場の加藤蔵乃介（２年＝浜松開誠館）だった。５回の守備から途中出場した加藤は７回１死で宮原の直球を左翼席へ運ぶソロ本塁打を放ち、貴重な追加点を挙げた。

今春のリーグ戦でデビューも２打数０安打だった加藤は「（今までは）初球を見逃していたので、初球から積極的に打とうと準備していました。相手はすごいピッチャーなので、速いスイングを心がけました。（本塁打は）うれしかったです」と笑顔が広がった。

小田洋一監督は「加藤は（スタメン出場の）沢村（凪人、２年＝三重）と比べても打力は遜色ない」と評価も、加藤は「沢村の方が上だと思います」と冷静に自己分析した。

公式戦初本塁打に「（大学では）１本打っていますが、（球場ではなくて）グラウンドでしたし、高校生相手の練習試合だったので。今回は初本塁打です」と、優勝に近づく大きな一打にはにかんでいた。