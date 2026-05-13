バイク川崎バイク、イメージガラリな新宣材写真にネット驚き「イケメン過ぎるやろ…」「ちょっと哀川翔」
ピン芸人のBKBことバイク川崎バイクが13日、自身のSNSを更新し、新たな宣材写真を公開した。
【写真】ギャップえぐい！イメージガラリな新宣材写真を公開したBKB
BKBは「NEW宣材写真仕上がりまヒィア!!!!!」とつづり、これまでのバンダナ＆サングラスに“BKBシャツ”を着た写真と、眼鏡＆髪をかき上げたヘアスタイルに茶縁眼鏡、そしてネクタイにスーツを着たワイルドスタイルの写真を披露。
続けて「BKBだけではない活動(コントや執筆や美容など)のギャップを伝えるためにキレイめ別パターンも撮ったのですがなんかVシネのザコ詐欺師みたいになりましたのでザコ詐欺師役オファーお願いします(気に入ってはいますすす)」と説明した。
このイメージをガラリと変えた姿にSNSでは「え？いつものバイクさんもかわいいけど、右側のギャップがカッコ良すぎてキュンってなりました」「BKBさんって隠れイケメンって噂は本当だったのか…ヒィア!!!!」「イケメン過ぎるやろ…」「ちょっと哀川翔」など、ギャップのあるビジュアルに驚きの声が寄せられた。
【写真】ギャップえぐい！イメージガラリな新宣材写真を公開したBKB
BKBは「NEW宣材写真仕上がりまヒィア!!!!!」とつづり、これまでのバンダナ＆サングラスに“BKBシャツ”を着た写真と、眼鏡＆髪をかき上げたヘアスタイルに茶縁眼鏡、そしてネクタイにスーツを着たワイルドスタイルの写真を披露。
続けて「BKBだけではない活動(コントや執筆や美容など)のギャップを伝えるためにキレイめ別パターンも撮ったのですがなんかVシネのザコ詐欺師みたいになりましたのでザコ詐欺師役オファーお願いします(気に入ってはいますすす)」と説明した。
このイメージをガラリと変えた姿にSNSでは「え？いつものバイクさんもかわいいけど、右側のギャップがカッコ良すぎてキュンってなりました」「BKBさんって隠れイケメンって噂は本当だったのか…ヒィア!!!!」「イケメン過ぎるやろ…」「ちょっと哀川翔」など、ギャップのあるビジュアルに驚きの声が寄せられた。