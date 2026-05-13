三遠ネオフェニックスがキャメロン・ジャクソンとの契約満了…今季途中加入し9.9得点のビッグマン

5月13日、三遠ネオフェニックスは、キャメロン・ジャクソンが2025－26シーズン限りで契約満了となったことを発表した。ジャクソンは同日付で自由交渉選手リストに登録される。

アメリカ出身で30歳のジャクソンは、203センチ118キロのパワーフォワード兼センター。ドイツやポルトガル、イタリアなどでプレーし、2023－24シーズンにバンビシャス奈良でBリーグデビューを果たした。今シーズンは、負傷離脱者が相次いでいた横浜ビー・コルセアーズの一員として開幕を迎え、昨年12月に三遠へ加入した。

移籍後はB1リーグ戦39試合に出場し、1試合平均18分29秒のプレータイムで9.9得点、4.8リバウンド、1.9アシスト、1.1スティールを記録。当初は短期契約だったが、契約延長を経てシーズンを完走した。

今回の発表に際し、ジャクソンは「今シーズンを私たちと一緒に戦ってくれた皆さん、ありがとうございました！皆さんの前で試合をすることができ、光栄でした。皆さんの人生が幸せなものでありますよう願っています。皆さんに神のご加護がありますように」と、クラブを通じてコメントした。





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