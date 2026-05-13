悲運…三笘を襲った無情のアクシデント、“ガラスのエース”と重なる筋肉系トラブル
左サイドを駆け上がるも、トラップ直後に左足裏を痛めてピッチに倒れ込む。５月９日のブライトン対ウォルバーハンプトン戦で負傷交代する三笘薫の姿を見て、“故障に悩まされた名アタッカー”の名前を思い出した。
元オランダ代表のアリエン・ロッベン。卓越したドリブル技術とスピードでサイドを切り裂く様は圧巻で、その実力は超ワールドクラスだった。しかし一方で筋肉系の怪我に悩まされ、「ガラスのエース」とも言われた。
チェルシー、レアル・マドリー、バイエルンと複数のメガクラブに在籍したが、ふくらはぎや太ももなど筋肉系のトラブルに苦しみ、コンディション維持には課題を抱えていた。
三笘は三笘で、2021年の東京五輪、22年のカタール・ワールドカップ、24年のアジアカップと国際舞台でコンディション不良に見舞われ、万全な状態で臨めていない。
両者のケースを踏まえれば、高速スプリント多用のプレースタイルが筋肉系トラブルの一因となっている可能性は否定できない。
三笘にとって、あまりにも無情のアクシデントだった。28歳という脂の乗った年齢で迎えるワールドカップには特別な思いもあったはずで、そう考えれば痛恨以外の何物でもない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
元オランダ代表のアリエン・ロッベン。卓越したドリブル技術とスピードでサイドを切り裂く様は圧巻で、その実力は超ワールドクラスだった。しかし一方で筋肉系の怪我に悩まされ、「ガラスのエース」とも言われた。
三笘は三笘で、2021年の東京五輪、22年のカタール・ワールドカップ、24年のアジアカップと国際舞台でコンディション不良に見舞われ、万全な状態で臨めていない。
両者のケースを踏まえれば、高速スプリント多用のプレースタイルが筋肉系トラブルの一因となっている可能性は否定できない。
三笘にとって、あまりにも無情のアクシデントだった。28歳という脂の乗った年齢で迎えるワールドカップには特別な思いもあったはずで、そう考えれば痛恨以外の何物でもない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」