LE SSERAFIM、神秘的なビジュアル公開 水中撮影に挑戦
5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2ndスタジオ・アルバム 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、2つ目のコンセプト「YUSU LILY」バージョンの写真と映像を公開し、最初のコンセプトとは180度異なる雰囲気で注目を集めている。
【ソロカット】神秘的！水中撮影に挑戦したLE SSERAFIM
今回公開された映像は、静かな水の中にいるメンバーを白黒映像で映しており、幻想的かつ神秘的な雰囲気を演出している。先立って公開された最初のコンセプト「BIRCH SCAR」で、人間の内面にある恐怖心と欠乏を表現したのに対し、今回公開された「YUSU LILY」では、途切れることなく流れ続ける水によって、静寂の中で続く生命力を表現している。
グループ写真では、メンバーが水の中で互いに寄り添っており、落ち着いたまなざしからは強い絆が感じられる。ソロ写真では、それぞれメンバーの個性が盛り込まれており、KIM CHAEWONは穏やかな光が広がる空間で柔らかく透明感のある魅力を放ち、SAKURAは透明な水滴と濡れたヘアスタイルで清楚な雰囲気をただよわせている。HUH YUNJINは水面にそっと顔を出しており、写真には「I need your company」というフレーズが記されるなど、叙情的な感性が印象的となっている。KAZUHAは、水中撮影に挑戦し、波に沿って流れるように滑らかなポージングをしている。HONG EUNCHAEは、人魚姫のような姿勢でカメラを見つめ、圧倒的なビジュアルを誇っている。
今回のコンセプトは、LE SSERAFIMのデビュー作1stミニアルバム『FEARLESS』を彷彿（ほうふつ）とさせる演出が印象的だ。LE SSERAFIMは、デビュー当時、人魚を連想させるスタイリングと水を活用した演出で、神秘的な魅力を披露していた。デビューから4年が経った現在、さらに成長した姿で圧巻のビジュアルを誇っている。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。
4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは14日までに、新作の雰囲気を垣間見ることができるさまざまなコンセプトの写真や映像を順次公開する予定。
【ソロカット】神秘的！水中撮影に挑戦したLE SSERAFIM
今回公開された映像は、静かな水の中にいるメンバーを白黒映像で映しており、幻想的かつ神秘的な雰囲気を演出している。先立って公開された最初のコンセプト「BIRCH SCAR」で、人間の内面にある恐怖心と欠乏を表現したのに対し、今回公開された「YUSU LILY」では、途切れることなく流れ続ける水によって、静寂の中で続く生命力を表現している。
今回のコンセプトは、LE SSERAFIMのデビュー作1stミニアルバム『FEARLESS』を彷彿（ほうふつ）とさせる演出が印象的だ。LE SSERAFIMは、デビュー当時、人魚を連想させるスタイリングと水を活用した演出で、神秘的な魅力を披露していた。デビューから4年が経った現在、さらに成長した姿で圧巻のビジュアルを誇っている。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。
4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは14日までに、新作の雰囲気を垣間見ることができるさまざまなコンセプトの写真や映像を順次公開する予定。