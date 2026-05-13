タレントの矢口真里（43）が13日、自身のインスタグラムを更新し、息子たちからの母の日のプレゼントを公開した。

「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました」と6歳長男と4歳次男から贈られた「すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」の画像を披露。

アンパンマンのイラストがプリントされたバッグで、「長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました」と説明。「作るまでのお話も最高過ぎて本当に嬉しかったです そしてアンパンマンの絵が上手なのも感動する」と感激を明かした。

「お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします」と感謝の思いをつづり、「そしてまだまだ甘えてもらえるように、ママ頑張ります！！だーい好き」とメッセージを送っている。

フォロワーからは「とっても可愛いバッグ 嬉しいですねー アンパンマンの絵、上手！！また飛んでるところがいいですねぇ」「こんな素敵なプレゼント 世界一の幸せママさんですね」「素敵な母の日だネ」などのコメントが届いた。