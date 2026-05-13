神戸市内で引退会見

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。涙あり、笑いあり、特大サプライズの結婚発表ありの約70分。名物記者が伝えると、海外のファンからも驚きの声があがっている。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。様々なことに話題が及ぶ中、坂本は会見の最後に今月5日に入籍していたことを電撃発表した。

相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と笑みを浮かべた。

これにはフィギュアスケートの米名物記者ジャッキー・ウォンも自身のX「カオリ・サカモトの結婚発表は、今オフシーズン最大のサプライズニュースかもしれない。これまでにもかなり驚きのニュースはいろいろあったのに」と投稿。海外ファンからもコメントが相次いだ。

「カオリ・サカモト、結婚おめでとうございます。そしてカオリ・サカモトとご結婚されたご主人様、おめでとうございます！」

「カオリが結婚したの?!??????」

「カオリが結婚?!?!?? カオリが妻に?!?!??」

「ワオ！ 今年のオフシーズンは本当に大騒ぎだね」

「え、ちょっと待って???」

「おめでとう、カオリ！ 匂わせがゼロだったね」

「誰も予想してなかった新カップルだ！ カオリやるなあ！」

「WHATTTT（何ですって？）」

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。

22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得した。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）