歌手の市川由紀乃（５０）が１３日、東京・渋谷のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡで演歌歌手初となる一日店長を務めた。

この日発売した「ちりぬるを」は、尊敬する長嶋茂雄さん（享年８９）が昨年６月に亡くなってから初めての新曲。生前は食事会に招かれたこともあり「人生で２回、お目にかかることができたのは人生の中で宝物。いちファンとしてずっと長嶋さんを見てきた一人なので、もしお元気でいらっしゃったら、この歌を聴いていただけたらうれしかった。長嶋さんへの愛は永久に不滅ですから、私自身も大事に歌人生を全うしていきたい」と誓った。

自身は２０２４年に卵巣がんを患い手術。昨年５月にステージ復帰してから１年がたった。「この１年はあっという間だった。おかげさまで日に日に良くなっている。手足の指のしびれは残っているんですが。そんなに気にならない」。新曲には自身が歌いたい世界観を反映させたといい「ここ数年、演歌というよりも歌謡曲の作品を出していたが、演歌にもう一度向き合った。声や体力的にも今年は大丈夫。演歌歌手なので演歌で勝負したい」とアピールした。