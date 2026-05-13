◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

今年は昭和１００周年。４月２９日の「昭和の日」に記念式典が行われ、財務省によると８月に記念銀貨の申し込みが始まるという。

昭和４４年（１９６９年）生まれの私が昭和を振り返った時、７日間だけだった昭和６４年（８９年）の印象が強い。当時、東洋大１年。昭和最後となった箱根駅伝にチーム１０番手で出場したが、全く通用せず、８区１４位。心身ともに疲れ果てて東京・大手町に戻った。順大４連覇のゴールテープを切ったのは同学年の巽博和さんだった。多くの人に祝福される姿を遠くに見て、彼我（ひが）の差を感じた。

巽さんは中学時代から世代トップの選手だった。埼玉栄高３年時の８７年に１５００メートルと５０００メートルで当時の日本高校記録を樹立。５０００メートルの１４分０秒１４は従来の記録を１３秒も更新した。

先日、巽さんの次男で湘南工大４年の勇樹を取材した（「箱根への道」で掲載予定）。学生ラストシーズンに箱根出場を目指し、きっぱりと話した。

「父を尊敬しています。父は良かった時のことはほとんど話しません。苦しかった時のことを多く語り、アドバイスしてくれます」

巽さんは２年時には箱根１区で１４位とブレーキ。３年目以降、箱根を走ることなく、順大を中退した。先日、巽さんにも会う機会があった。「あいつ、そんなことを言っていましたか」と爽やかに笑った。

私には３人の息子がいるが、彼らから直接間接を問わず「父を尊敬している」という言葉を聞いたことはない。令和の今でも同世代のスターが息子の支えとなり、箱根駅伝に関係していることがうれしい。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）

◆竹内 達朗（たけうち・たつお）１９９２年入社。東洋大で箱根駅伝３回出場。２０１４年から念願の現職。