VIBY、『美的』初の全員10代表紙 「この美形集団は何者!?」と話題の素顔に迫る
5人組ボーイズグループ・VIBYが、21日発売の『美的』7月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙を飾る。
【写真】ギュッと！仲良しなVIBY
BTSやTOMORROW X TOGETHERの発掘・新人開発に携わってきたプロデューサー・KIM MIJEONG氏が手がける新レーベル「Rii.MJ」から誕生し、大注目のVIBY。全員が10代というフレッシュな感性をもち、“輝く青春の旅路”をコンセプトに掲げた5人が、同誌表紙に初登場する。また、全員が10代の表紙は同誌では初の快挙となる。
白シャツ×デニムのおそろいのルックでぎゅっと寄り添う姿には10代らしい爽やかさがありつつ、まっすぐなまなざしには揺るぎない芯の強さが宿る。
3月のプレデビュー直後から、SNSなどで「この美形集団は何者!?」と話題沸騰中のVIBY。6ページにわたる特集では「はじめまして。僕達がVIBYです！」と題し、改めて5人それぞれの個性を紐解くパーソナルQ＆Aを届ける。性格や特技、グループでの役割、最近ゲットしたお気に入りアイテムまで、素顔に急接近する。
5人の高い美容意識にもフューチャーする。「鏡を見る回数を増やして、自分の小さな変化を見つけるようにしています」（AKITO）、「毎朝、むくみをとるマッサージをしています。メンバーからは変な顔体操っていじられるんですが、僕にとっては重要なこと（笑）」（RYOHA）など、日々のケアにも抜かりない一面が明らかに。今回はそんな5人の“偏愛コスメ”も紹介する。
また、練習生時代から共同生活を送ってきたVIBYの絆にフォーカスするクロストークも。グループの強みについて、「仲の良さですかね。オフのときには5人で出かけたりします」（RENKI）、「話している空気感が常にいいです。いじりあってずっと笑っています（笑）」（IO）、「ステージを観ていただけたら、目を合わせて踊っているので、仲の良さが伝わるかなと思います」（KOTARO）との言葉通り、わちゃわちゃ感が楽しい座談会になった。練習生時代の思い出やMV撮影の裏話がたっぷり明かされるほか、「日本で1日オフがあったら何をする？」「今年の目標は？」など、気になるトピックが満載となっている。
そのほか、ここだけのメンバー相関図や、読者へのまっすぐな想いを込めた直筆メッセージも掲載している。
SPECIAL EDITIONだけの特別付録として、両面厚紙ピンナップカードも付く。表面は透明感たっぷりのFresh仕様、裏面は愛嬌たっぷりのCute仕様となっている。
【写真】ギュッと！仲良しなVIBY
BTSやTOMORROW X TOGETHERの発掘・新人開発に携わってきたプロデューサー・KIM MIJEONG氏が手がける新レーベル「Rii.MJ」から誕生し、大注目のVIBY。全員が10代というフレッシュな感性をもち、“輝く青春の旅路”をコンセプトに掲げた5人が、同誌表紙に初登場する。また、全員が10代の表紙は同誌では初の快挙となる。
3月のプレデビュー直後から、SNSなどで「この美形集団は何者!?」と話題沸騰中のVIBY。6ページにわたる特集では「はじめまして。僕達がVIBYです！」と題し、改めて5人それぞれの個性を紐解くパーソナルQ＆Aを届ける。性格や特技、グループでの役割、最近ゲットしたお気に入りアイテムまで、素顔に急接近する。
5人の高い美容意識にもフューチャーする。「鏡を見る回数を増やして、自分の小さな変化を見つけるようにしています」（AKITO）、「毎朝、むくみをとるマッサージをしています。メンバーからは変な顔体操っていじられるんですが、僕にとっては重要なこと（笑）」（RYOHA）など、日々のケアにも抜かりない一面が明らかに。今回はそんな5人の“偏愛コスメ”も紹介する。
また、練習生時代から共同生活を送ってきたVIBYの絆にフォーカスするクロストークも。グループの強みについて、「仲の良さですかね。オフのときには5人で出かけたりします」（RENKI）、「話している空気感が常にいいです。いじりあってずっと笑っています（笑）」（IO）、「ステージを観ていただけたら、目を合わせて踊っているので、仲の良さが伝わるかなと思います」（KOTARO）との言葉通り、わちゃわちゃ感が楽しい座談会になった。練習生時代の思い出やMV撮影の裏話がたっぷり明かされるほか、「日本で1日オフがあったら何をする？」「今年の目標は？」など、気になるトピックが満載となっている。
そのほか、ここだけのメンバー相関図や、読者へのまっすぐな想いを込めた直筆メッセージも掲載している。
SPECIAL EDITIONだけの特別付録として、両面厚紙ピンナップカードも付く。表面は透明感たっぷりのFresh仕様、裏面は愛嬌たっぷりのCute仕様となっている。