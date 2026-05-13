ジャイアンツとの4連戦に臨んでいるドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間13日に行われた第2戦終了後に、14日の第3戦と15日の第4戦における大谷翔平選手の起用法について言及しました。

ロバーツ監督はまず14日の第3戦に先発予定の大谷選手について「ショウヘイは明日の試合で打者としては出場しない」と投手専念での出場となることを明言しました。

その大谷選手はこの日行われた第2戦では、1番・DHで先発出場。第1打席はライト前ヒット、第2打席では53打席ぶりの本塁打を放ち、今後の復調に期待を持たせる内容でした。その打撃についてロバーツ監督は復調のターニングポイントになる可能性を認め「そうだね。本当にそう感じたよ。シンカーを逆方向へ運んでホームランにしたのは素晴らしかったし、何度か完璧に捉えた打球もあった。3本くらいは芯で捉えていたと思う。だから今夜は本当に内容のいい打席だったと思う。そして明日はマウンドに上がることに集中して、その翌日にはしっかり回復する。今夜のいい感覚を、そのままアナハイムやサンディエゴでの試合にもつなげて、さらに状態を上げていってくれればと思っているよ」と語りました。

第2戦の試合前、ロバーツ監督は15日の第4戦では、大谷選手をベンチスタートさせ、指名打者として出場させないことを明かし、試合の状況次第では終盤に代打で準備させる可能性も言及しました。

そして、その起用法については本人とも話をし、了承済みであることも明かし、「お互い納得した。時には、数日間バッティングから離れることで、気持ち的にも少し楽になったり、いい方向に向くこともあるからね。そういうことは実際あると思う。だから、一度決めたこと、というか自分が下した判断を後から覆すようなことは、あまりしたくないんだ」と語りました。

最後にロバーツ監督は久しぶりに一発が出た後の大谷選手の様子についても話し「ホッとした表情だったね。笑顔も見せてくれたよ。今夜の打撃内容については、本人もかなりいい感触を持ったと思う。そして明日はまた気持ちを切り替えて、投球に集中する。そのうえで、"これを土台にしていける"という感覚を持てているはずだ。だから金曜日には、またいい状態で入っていけるんじゃないかなと思っているよ」と期待を口にしました。