フィギュアスケートの坂本花織選手が結婚の決め手を明かしました。

13日に引退会見に臨んだ坂本選手。最後の挨拶で「私ごとではありますが、先日結婚をいたしました」と5月5日に婚姻届を提出したことを発表し、報道陣を驚かせました。



お相手は大学時代に出会った坂本選手と同じ26歳の一般男性。坂本選手は「本当に私と真逆な方で、常に冷静に物事を考える方で、楽しむことを忘れずに、いっしょに面白いことをしてくれる人です」と相手の人柄を語りました。

結婚の決め手について「過ごしていく上ですごくフィギュアスケートのことも理解してくれてどんなときでも後押ししてくれて、自分も向こうのことで刺激をもらうこともあったので、お互い相乗効果になるんじゃないかっていうので『じゃ入れるか』って」と照れながらも言葉を紡ぎます。

事前に結婚を報告していたのは、りくりゅうペア(三浦璃来選手、木原龍一選手)、鍵山優真選手や樋口新葉選手、うたまさペア(吉田唄菜選手、森田真沙也選手)ら。選抜理由は「本当に口が堅い人」だと話しました。

りくりゅうペアに報告した際は「やっとか」と言われたそうです。