◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第１節４回戦 関大２―１近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

雨天順延で持ち越しとなっていた勝ち点３同士の第１節４回戦が行われた。近大は敗れて１勝２敗１分けとなり、勝ち点を落とした。

関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年＝金沢）と近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）のドラフト上位候補の対決とあって、ネット裏にはＮＰＢ１２球団４７人が集結。巨人は水野雄仁編成本部長、長野久義編成本部参与ら異例の１１人が視察。ヤクルト・青木宣親ＧＭ、中日・荒木雅博球団本部長補佐も姿を見せた。

宮原は９日の同大戦で８回無失点で１２３球を投げて以来、中３日のでの先発となったが、ＭＡＸ１５１キロをマーク。５回に連続長短打で無死二、三塁のピンチに内野ゴロで１点を失うと、７回にはソロ本塁打を浴び、７回５安打２失点、９奪三振だった。

「中３日だったけれど、チーム全体としてもいい準備ができていた。調子は（これまでの）リーグ戦でも一番良かったと思う」と話した。米沢との対決にも「いい戦いができているので楽しかったです」と語った。

巨人・水野編成本部長は「関西を代表する左右の素晴らしい投手の対決ですので。評価は秋になるけれど、このような負けられない試合で結果を出すのは投手としての評価につながる」と話した。

勝ち点を落とし、自力優勝がなくなって優勝争いから一歩後退したが、宮原は「次は土曜日か日曜日のどっちに投げるか分からないですけれど、いい調整ができたらなと思います」と次節の関学大戦（１６、１７日）に向けて気持ちを切り替えていた。