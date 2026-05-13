作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの公式ホームページが更新されました。

【映像】作曲家･大野雄二さんが死去

「大野雄二逝去のお知らせ



弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました

享年84歳でした

生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げますとともに

ここに謹んでご報告申し上げます

直前まで普段と変わらず過ごしており

就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました

1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来

アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ数多くの作品を世に送り出し

長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました

その功績と音楽は今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております

なお葬儀告別式につきましてはご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました

後日お別れの会等を執り行う予定ですので改めてご案内申し上げます

また5月30日に予定しております

BillboardLiveTOKYOでのプロデュースライブ

「LupinticAllStarsProducedbyYUJIOHNO」公演につきましては

故人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたします

これからも多くの方々の心に大野雄二の音楽が残り続けることを願っております



2026年5月13日

株式会社オフィスオーガスタ」

（『ABEMA NEWS』より）