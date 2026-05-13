「素敵なパートナーと、とても幸せ」2月に結婚の少女時代ティファニー、新婚生活を語る

少女時代のティファニーが、婚姻届提出後の幸せな日常を明かした。

ティファニーは、5月13日に放送されたラジオ番組『今日朝、ユン・サンです』に出演。

【画像】ティファニー、夫との濃厚キス

「朝の招待席」というコーナーで、パーソナリティのユン・サンはティファニーとの初対面を振り返りながら挨拶を交わし、「最近よく言われるかと思いますが、去る2月でしたよね」と婚姻届提出後の近況について言及した。

ティファニーは昨年12月、俳優ピョン・ヨハンとの熱愛説が浮上し、結婚を前提に交際中であると公式に発表していた。2人は2024年5月に公開されたDisney+オリジナルシリーズ『サムシクおじさん』での共演がきっかけとなり、恋人関係に発展したとされている。そして今年2月、婚姻届を提出したというニュースは大きな話題を呼んだ。

（写真提供＝OSEN）ピョン・ヨハン（左）とティファニー

なお、電撃発表に伴い囁かれた“授かり婚”説については、事実ではないとはっきりと否定している。

ユン・サンから祝福を受けると、ティファニーは「そうです、2月でした。ありがとうございます」と答え、現在の心境については「素敵なパートナーと、とても幸せで安定した穏やかな日常を過ごしています」と語った。また、「一生のパートナーに出会えたことや、ソロデビュー10周年であることなど、本当に多くのお祝いをいただいている。この時間が過ぎていくのが惜しいと感じるほどで、より一層、一日一日感謝しながら過ごしている」と率直な思いを明かした。

これに対し、人生の先輩であるユン・サンが「私の経験上、新婚の時期が一番楽しかった」と振り返ると、ティファニーは「本当ですか？その気持ちをずっと大切にしていけるようにします」と笑顔で応じた。

現在、2人の具体的な結婚式のスケジュールは決まっていない。双方の所属事務所は、具体的な日時や場所などは確定しておらず、今後は家族を招いて感謝の気持ちを分かち合う礼拝形式の簡素な式を検討している段階だと説明している。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。