日本だけで13公演も！BOYNEXTDOOR、初のワールドツアー「KNOCK ON Vol.2」開催決定　

BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー「BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.2”」を開催する。

7月のソウル公演を皮切りに、釜山、日本6都市（神奈川、佐賀、大阪、宮城、長野、千葉）、さらに北米とアジアを巡り、全24都市・34公演を実施する予定だ。

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公演に関する詳細は後日発表される。

「BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.2”」は、7月17日〜19日の3日間にわたり、ソウル・KSPO DOMEで開幕。その後、8月1日〜2日に釜山、8月21日〜23日に神奈川、29日〜30日に佐賀、9月9日〜10日に大阪、19日〜20日に宮城、25日〜26日に長野、10月10日〜11日に千葉で公演を開催する。

さらに、10月30日のダラス公演を皮切りに、11月1日にポンパノビーチ、4日にシカゴ、7日にニューヨーク、10日にトロント、13日にバンクーバー、15日にシアトル、17日にサンフランシスコ、20日にロサンゼルス、24日にメキシコシティと、北米10都市を巡る。

加えて、12月5日にジャカルタ、26日にクアラルンプール、2027年1月9日に台北、16日に香港、23日にシンガポール、30日にバンコクで公演を開催し、アジア6都市を巡回する。

(P)&(C) KOZ Entertainment

BOYNEXTDOORは、2024年12月の仁川公演を皮切りに「BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1”」を開催し、13都市・23公演を成功裏に終えた。昨年8月には、世界最大級の音楽フェスティバル『Lollapalooza Chicago』にも出演するなど、“公演強者”としての地位を確立している。

また、6月8日には待望の1stフルアルバム『HOME』のリリースも決定しており、次世代を担うボーイズグループとして今後の活躍に大きな注目が集まっている。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。