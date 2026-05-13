【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ファインモールドは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ミリタリープラモデル新製品の展示を行なっている。

日本陸軍ミリタリーとしては、日本陸軍戦車の代名詞を立体化した「1/35 帝国陸軍 八九式中戦車 甲［イ号］」や歩兵フィギュアセットの「1/35 帝国陸軍歩兵 行軍セット」、「1/35 帝国陸軍歩兵 [関東軍1939]」などが登場。

また航空機やジェット機としては、「1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （中島製） “ソロモン航空戦”」や「1/72 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “湾岸戦争”」、「1/72 ドイツ海軍 F-104G 戦闘機“マリーネフリーガー”」なども展示されている。

【1/35 帝国陸軍 八九式中戦車 甲［イ号］】【1/35 帝国陸軍歩兵 行軍セット】【1/35 帝国陸軍歩兵 [関東軍1939]】【1/35 帝国陸軍 八九式中戦車 乙［イ号］（荷物搭載）】【1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （三菱製・前期型）“空母赤城”】【1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （中島製） “ソロモン航空戦”】【アメリカ空軍 1/72スケール ジェット機 各種】【ドイツ空軍 1/72スケール 戦闘機 各種】【1/72 航空自衛隊ミサイルセット】



