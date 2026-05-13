【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

青島文化教材社は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「1/72 マクロスプラス VF-11B サンダーボルト」の原型を展示している。

今回展示されているのは、映画「マクロスプラス」に登場する「VF-11B サンダーボルト」をプラモデル化したもの。会場ではファイター、ガウォーク、バトロイドの各形態が展示されている。

また、コックピットとパイロットの姿も確認できる。なお、アオシマは、これまで「V.F.G.（ヴァリアブルファイターガールズ）」として「マクロス」シリーズのプラモデルを展開していたが、劇中の姿に忠実な姿でのプラモデル化は初となる。

(C)1994,1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT