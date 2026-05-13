◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)

DeNA・東克樹投手が、ソフトバンクへの電撃トレードが発表された山本祐大選手について、「前回の登板がまさかラストになるとは思っていなかった」と心境を明かしました。

2023年に最優秀バッテリー賞を受賞したふたりは、今季も6度タッグを組み3勝をマーク。山本選手の移籍を聞いた東投手は、「正直驚いた。この世界あり得ることなので、僕たちはいるメンバーで戦うだけ。大きな動揺はなく、前向きに試合に入れたかなと思います」と表情を変えず。

「お互いがこの1軍の舞台に立てるきっかけを作りあった。祐大のおかげで成長できた。寂しいですけど、祐大自身が野球ができなくなるわけではないので、お互い違う地でまた1から築き上げられたら」と思い出を口にしながら、前を向きました。

12日には急きょ21歳の松尾汐恩選手と新バッテリーで試合に臨みましたが、東投手は6回81球無失点と安定感抜群の投球。いつも以上に緊張したと明かしつつ、「今まで通りの僕らしい投球を引き出してくれた。投げやすかったですし、これから違う引き出しを発見できたら…」と新たな女房役への信頼を明かしました。

さらに、優勝へのキーマンにも松尾選手を指名。「次は僕が汐恩を育てる番だという思いでマウンドにあがりました」と力を込めました。