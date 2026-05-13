ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（63）が13日、ブログを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報を受け、追悼した。

ユカイは「大野雄二さんへ あなたとの出会いは、僕の人生の宝物です」と書き出し、大野さんから突然「君に『人間の証明』を歌ってほしいんだ」とラブコールを受けた出来事を回想。「東京国際フォーラムの大ホール。満員のお客様の前で、約100人の大オーケストラを背に、大野さんのピアノと共に、故ジョー山中さんの名曲を歌わせていただいたあの瞬間は、今でも鮮やかに心に残っています」と振り返った。

「その後もルパン三世の新曲を歌わせていただくなど、たくさんの夢を叶えてくださいました」とユカイ。「いつか天国で、またあなたのピアノで、思いきりジャズを歌わせてください」と語りかけるようにつづり、「出会えた事に感謝。心よりご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。

大野さんの所属事務所は同日、公式サイトを更新。「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が 2026年5月4日老衰のため永眠いたしました。享年84歳でした」と発表し、「直前まで普段と変わらず過ごしており、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と伝えた。