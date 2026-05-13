今年デビュー45周年を迎える歌手の竹本孝之さん（61）が5月12日、自身のインスタグラムを更新。旅先でのオフショットを公開しました。



【写真】竹本孝之さん、61歳の最新ショット

竹本さんは長野県上田市にある別所温泉を訪れたようで、ハッシュタグを付け「有難う 良き旅でした」と投稿。茶髪にダンディーなひげをたくわえ、Tシャツ姿でリラックスしており、笑顔にはアイドル時代の面影が残っています。



デビュー当時を知るネットユーザーからは「素敵に年齢重ねられて」「往年のアイドル」「わぉメッチャかっこええ」「やさしい笑顔」「笑顔に癒されます」などの声が上がりました。



竹本さんは1981年、16歳のときにシングル曲「てれてZin Zin」でアイドル歌手としてデビュー。同期は薬師丸ひろ子さん、松本伊代さん、伊藤つかささんなど。1982年にはテレビドラマ「陽あたり良好！」に出演し、俳優としても人気を集めました。2024年、長野県上田市にある別所温泉の公式アンバサダーに就任。今年7月20日には東京都内で「竹本孝之45th ANNIVERSARY LIVE Crossroads of Life tour 2026 in Tokyo 竹本孝之デビュー45周年記念ライブ〜創業祭〜」を開催予定。