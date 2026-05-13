日経平均株価が終値ベースの最高値を更新し始めて6万3000円上回る6万3272円11銭に

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13日の東京株式市場・日経平均株価は前日の終値より529円54銭高い、6万3272円11銭で取引を終えた。終値ベースでの過去最高値を更新し、初めて6万3000円を上回った。