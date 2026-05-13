ニューストップ > 国内ニュース > 日経平均株価が終値ベースの最高値を更新し始めて6万3000円上回る6万… 日経平均株価が終値ベースの最高値を更新し始めて6万3000円上回る6万3272円11銭に 日経平均株価が終値ベースの最高値を更新し始めて6万3000円上回る6万3272円11銭に 2026年5月13日 15時44分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 13日の東京株式市場・日経平均株価は前日の終値より529円54銭高い、6万3272円11銭で取引を終えた。終値ベースでの過去最高値を更新し、初めて6万3000円を上回った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 磐越道バス事故 免許返納を考えていた運転手、保険会社から打ち切り告げられていた 「よくぶつける人」の声も 前日夜にみられた異変 市立病院の指定管理移行めぐり職員の4割が退職意向 「あまりに突然の通告」 市長が陳謝「具体的な説明を早い段階から…」 職員を対象に待遇や給与体系を説明へ 磐越道バス事故 若山容疑者「深く後悔」5日前にも事故か 「北越高校が『運転手探してくれ』って」知人通して依頼受けた男性が証言