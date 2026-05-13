今年米寿迎える“銀幕の大スター”、美空ひばりさんとの結婚生活を語る きっかけは「雑誌の対談」
俳優の小林旭（87）が、14日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】さすがの風格！87歳現在も元気な小林旭
“銀幕の大スター”で芸歴70周年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期に石原裕次郎さんと人気を二分した小林は、俳優としてスタントなしで撮影するハードなアクションでファンを魅了し、歌手として「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。
小林が銀幕デビューした同じ年、映画『太陽の季節』で鮮烈なデビューを飾ったのが石原裕次郎さん。裕次郎さんを初めて見たのは撮影所だったが、車から降りて来た裕次郎さんの姿に驚き。その後、親しくなった裕次郎さんの豪快なエピソードとは。
そして1962年に結婚式を挙げた美空ひばりさん。きっかけは雑誌の対談だったという。2人の結婚生活についても語る。11月には88歳の米寿を迎える小林が、“昭和の大スター”との思い出の数々を、しみじみと語る。
【写真】さすがの風格！87歳現在も元気な小林旭
“銀幕の大スター”で芸歴70周年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期に石原裕次郎さんと人気を二分した小林は、俳優としてスタントなしで撮影するハードなアクションでファンを魅了し、歌手として「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。
そして1962年に結婚式を挙げた美空ひばりさん。きっかけは雑誌の対談だったという。2人の結婚生活についても語る。11月には88歳の米寿を迎える小林が、“昭和の大スター”との思い出の数々を、しみじみと語る。