読売テレビ・林マオアナ、綾瀬はるかと2ショット 場所は天神橋筋商店街のお好み焼き屋 「奇跡」喜びつづる
読売テレビの林マオアナウンサーが13日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の綾瀬はるかとの2ショットをアップした。
【写真】「奇跡」綾瀬はるかとの2ショットを披露 喜びつづった読売テレビの林マオアナ
林アナはメインMCを務める朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』の7日放送回で綾瀬と大阪でのロケを行った。放送後、林は自身のインスタグラムで「奇跡」と書き出し「綾瀬はるかさんと大阪の天神橋筋商店街でお好み焼きをいただきました」と報告した。
「嘘のような夢のような時間でした」とつづり「目の前の綾瀬さんは全てがキラキラで、カメラ回ってなくてもずっっっとお茶目で…」「テレビのまんまあのままの綾瀬さんが目の前にいました」と振り返り「個人的に私が書いてきたラブレターを受け取ってくださって…感動 泣きそうな顔のわたし…」と喜びをしたためた。
【写真】「奇跡」綾瀬はるかとの2ショットを披露 喜びつづった読売テレビの林マオアナ
林アナはメインMCを務める朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』の7日放送回で綾瀬と大阪でのロケを行った。放送後、林は自身のインスタグラムで「奇跡」と書き出し「綾瀬はるかさんと大阪の天神橋筋商店街でお好み焼きをいただきました」と報告した。
「嘘のような夢のような時間でした」とつづり「目の前の綾瀬さんは全てがキラキラで、カメラ回ってなくてもずっっっとお茶目で…」「テレビのまんまあのままの綾瀬さんが目の前にいました」と振り返り「個人的に私が書いてきたラブレターを受け取ってくださって…感動 泣きそうな顔のわたし…」と喜びをしたためた。