『ルパン三世』音楽手掛けた大野雄二さん死去 芸能界から追悼の声 森口博子「大野雄二さんの世界は衝撃的でした」
作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため死去した。享年84。13日に公式サイトで伝えられた。芸能界からも追悼する声が寄せられている。
【写真】在りし日の大野雄二さんとともに…2ショットを公開して追悼した中江有里
サイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした」と報告。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。
さらに「直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と説明。1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ数多くの作品を手がけ、「長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりましたその功績と音楽は今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております」と記した。
葬儀・告別式は遺族の意向により近親者のみで執り行われた。後日、お別れの会を開催予定としている。
歌手の森口博子（57）は自身のXで「大野雄二さんの世界は衝撃的でした。メロディーはもちろん魂が高揚するあのアレンジ力と演奏」と追悼。「5歳から管楽器の生音に魅了され、18歳でジャズに憧れた私。ライブや番組でお気に入りの『コブラ』『ルパン三世のテーマ』を歌わせていただく度に、感動の嵐が…。心からご冥福をお祈り致します」と悼んだ。
俳優・作家・歌手の中江有里（52）もXで「子供の頃からずっと耳にしていた『ルパン三世のテーマ』の作曲家・大野雄二さん。気さくで優しい方でした。さみしいです」とつづり、在りし日の2ショットを公開した。
歌手でタレントの中川翔子も「大野雄二さんの音楽は、流れた瞬間に世界が変わる魔法みたいでした。アニソンアカデミーに来てくださった時、いつも作曲する時に使う鉛筆を下さった事！忘れません」と追悼。「唯一無二の素晴らしい音楽が、
これからもたくさんの人の心で鳴り続けます。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづり、写真も公開した。
俳優の杉田かおる（61）は「ババと呼ばないでや雑居時代など、大野雄二さんが作曲されたテレビドラマに出演させて頂けた事、人生の宝物です。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
『ルパン三世』公式Xは「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日にご逝去されました。長年のご活躍への感謝と共に、お悔やみを申し上げます。ありがとうございました」と追悼した。
大野さんは、1941年5月30日生まれ、静岡県熱海市出身。小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で学ぶ。慶應大学在学中にライト・ミュージック・ソサエティに在籍。藤家虹二クインテットでJAZZピアニストとして活動を始める。その後、白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。解散後は、作曲家として膨大な数のCM音楽制作の他、「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出した。「ルパン三世」「大追跡」のサウンドトラックは代表作となっている。
【写真】在りし日の大野雄二さんとともに…2ショットを公開して追悼した中江有里
サイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした」と報告。「生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。
葬儀・告別式は遺族の意向により近親者のみで執り行われた。後日、お別れの会を開催予定としている。
歌手の森口博子（57）は自身のXで「大野雄二さんの世界は衝撃的でした。メロディーはもちろん魂が高揚するあのアレンジ力と演奏」と追悼。「5歳から管楽器の生音に魅了され、18歳でジャズに憧れた私。ライブや番組でお気に入りの『コブラ』『ルパン三世のテーマ』を歌わせていただく度に、感動の嵐が…。心からご冥福をお祈り致します」と悼んだ。
俳優・作家・歌手の中江有里（52）もXで「子供の頃からずっと耳にしていた『ルパン三世のテーマ』の作曲家・大野雄二さん。気さくで優しい方でした。さみしいです」とつづり、在りし日の2ショットを公開した。
歌手でタレントの中川翔子も「大野雄二さんの音楽は、流れた瞬間に世界が変わる魔法みたいでした。アニソンアカデミーに来てくださった時、いつも作曲する時に使う鉛筆を下さった事！忘れません」と追悼。「唯一無二の素晴らしい音楽が、
これからもたくさんの人の心で鳴り続けます。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづり、写真も公開した。
俳優の杉田かおる（61）は「ババと呼ばないでや雑居時代など、大野雄二さんが作曲されたテレビドラマに出演させて頂けた事、人生の宝物です。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
『ルパン三世』公式Xは「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日にご逝去されました。長年のご活躍への感謝と共に、お悔やみを申し上げます。ありがとうございました」と追悼した。
大野さんは、1941年5月30日生まれ、静岡県熱海市出身。小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で学ぶ。慶應大学在学中にライト・ミュージック・ソサエティに在籍。藤家虹二クインテットでJAZZピアニストとして活動を始める。その後、白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。解散後は、作曲家として膨大な数のCM音楽制作の他、「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出した。「ルパン三世」「大追跡」のサウンドトラックは代表作となっている。