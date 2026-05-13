富山グラウジーズが4選手の契約満了を発表…今季22.9得点のトレイ・ケルもFAに

5月13日、富山グラウジーズは、トレイ・ケル、ヤニス・モラン、野粼由之、鎌田隼の4選手が2025－26シーズン限りで契約満了となったことを発表した。各選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。

アメリカ出身で30歳のケルは、193センチ99キロのシューティングガード。ヨーロッパのクラブを中心にキャリアを重ね、今シーズンから富山に加入した。B1リーグ戦48試合に出場し、1試合平均28分49秒のプレータイムで22.9得点、6.5リバウンド、4.5アシスト、1.6スティール、3ポイント成功率34.3パーセントを記録。出場試合数の規定には届かなかったが、得点ランキング2位相当の好成績を残していた。

フランス代表歴を持つ32歳のモランは、208センチ101キロのパワーフォワード兼センター。昨シーズン終了後に秋田ノーザンハピネッツから富山へ移籍し、来日2年目の今シーズンは55試合に出場した。1試合平均14.7得点、チーム最多の7.4リバウンド、1.7アシスト、1.2スティールを記録し、インサイドを支えていた。

26歳の野粼は昨年10月に右膝前十字靭帯損傷と診断され、今シーズンは出場機会なし。通訳兼練習生から選手契約を勝ち取った鎌田は、19試合に出場し、0.3得点、0.5リバウンドを記録していた。





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