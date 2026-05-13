三菱製鋼が後場終盤に上げ幅を拡大、２７年３月期は３４％営業増益で２３円増配を見込む

三菱製鋼<5632.T>が後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１６６０億円（前期比７．４％増）、営業利益６４億円（同３３．６％増）、純利益３１億円（同１．５％増）と大幅営業増益を見込み、年間配当予想を前期比２３円増の１０４円としたことが好感されている。



室蘭コンビナート高炉トラブル・火災事故の影響が解消され、第２四半期から収益が回復する見通し。一方、前期に計上した為替差益の解消や税効果影響の縮小も織り込んだ。なお、２６年３月期決算は、売上高１５４５億５７００万円（前の期比３．１％減）、営業利益４７億８８００万円（同２７．０％減）、純利益３０億５５００万円（同２９．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS